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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695310/عمرو-سعد-وتوبة-مات-تريند-تويتر-بعد-الحلقة-الأخيرة-من-مسلسل-توبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج توبة مات وعمرو سعد وذلك بعد عرض مسلسل توبة الحلقة الأخيرة اليوم الأحد ليتصدرا بعدها التريند.

دوت الخليج يرصد تصدر عمرو سعد ومسلسل توبة التريند

عمرو سعد تريند بعد مقتله

تصدر الفنان عمرو سعد تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بعد انتهاء مسلسل توبة وعرض الحلقة الأخيرة عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية.

وظهر هاشتاج عمرو سعد بسبب زيادة مؤشرات البحث على اسمه حيث حقق صدى واسع وكبير بسبب مشهد مقتله في الحلقة الأخيرة عقب انتقامه ممن أذوه.

توبة مات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج آخر بعنوان “توبة مات” بعد مشهد قتل عمرو سعد ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة، ويظهر ذلك مدى تأثر الجمهور بهذا الحدث حيث انتشرت تدوينات وتغريدات لينعوا وفاة توبة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدوا المتابعين ومشاهدي مسلسل توبة مدى حزنهم الشديد لوفاته ضمن الأحداث، كما تفاعل الجمهور مع مسلسل توبة، وتحديدا مع الإيفيهات والجمل التي تناولها الفنان عمرو سعد خلال حواره ضمن أحداث المسلسل طوال الـ 30 حلقة في شهر رمضان.

واستخدمت كلماته وإيفيهاته على اللافتات الخاصة بالمحال وعلى العربات، ومن ضمن هذه الجمل التي تداولها الجمهور ومشاهدي مسلسل توبة: “ربنا يخليني ليا”، و"قاطعنا مع الشمال نهائي وفضينا مجاله” وغيرها.

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ويضم مسلسل توبة في بطولته عدد من النجوم بجانب عمرو سعد وهم ماجد المصري، وأسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، حسن أبو الروس، صبا مبارك، انتصار وآخرين والعمل من إخراج أحمد صالح.

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ويشار أن مسلسل توبة الحلقة الأخيرة انتهت بمواجهة رجال وليد ويقاتلهم حتى آخر نفس لينجح في قتل وليد بعدما أصابه عدد من الرصاصات مما أدى إلى وفاته، وقبلها كان قد ذهب وليد وبعض رجاله لمحاصرة الفيلا التي يسكن بها توبة وهو الفنان عمرو سعد.