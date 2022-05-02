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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695309/نهاية-سعيدة-لـ-دينا-الشربيني-ومحمد-رمضان-في-الحلقة-الأخيرة-من-مسلسل-المشوار

مسلسل المشوار الحلقة الأخيرة، بدأت بـ ورد التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، اذ هربت بـ 5 ملايين من الجنيهات بسبب مكالمة هاتفية تلقتها من ماهر “محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المشوار الحلقة الأخيرة

تلقت ورد اتصال هاتفي من زوجها ماهر “محمد رمضان” يطلب منها مقابلة كاميليا في إحدى المولات لأخذ ثمن الأثار، بعدها تمكنت ورد من الهرب من كاميليا ورجالها بالمال دون ان يعطي ماهر الأثار لوجيه.

وخدعه ماهر بابلاغ الشرطة عن مكانة هو ووجيه لتأتي الشرطة للقبض على وجيه وأخذ الأثا، وبعد مرور عام ظهرت ورد مع زوجها ماهر وابنها رحيم يعيشان في فيلا.

نهاية غامضة لمسلسل المشوار الحلقة الأخيرة

وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار، باتصال هاتفي جاء لورد من كاميليا تهددها هي وماهر زوجها بأنها ستظل ورائها حتى تحصل على مالهم الأمر الذي لم يعطي ماهر وورد بالا له.

مسلسل المشوار

جدير بالذكر أن مسلسل المشوار من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين

وي=عرض مسلسل المشوار طوال شهر رمضان في تمام الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما عرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً، كما عرض أيضا على قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

أزمة مسلسل المشوار

وكان قد مر مسلسل المشورا بأزمة قبل عرضه بعدما انتشرت أنباء تفيدانسحاب المخرج محمد ياسين من مسلسل المشوار الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022، تواصل موقع دوت الخليج مع محمود رمضان، مدير أعمال الفنان محمد رمضان ليكشف حقيقة الأمر، فقال في تصريح خاص لتحيا مصر نافيا الأخبار المتداولة بشأن دخول مسلسل المشوار في أزمة بعد انسحاب المخرج محمد ياسين من العمل، مضيفا: “الأخبار المتداولة كاذبة، والمخرج محمد ياسين مخرج كبير ولم ينسحب، واحنا بنصور ب 3 وحدات تصوير لأننا متأخرين جدا، ومحمد ياسين هو القائد بتاع ال3 وحدات”.

واختتم محمود رمضان حديثه: “لكن محمد رمضان معروف إنه دايما العيون عليه والحروب كتير”.