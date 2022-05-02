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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695305/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-الأخيرة-سجن-وإصابة-كريم-قاسم-قاسم-وظهور-ابنة-ريهام-حجاج

شهد مسلسل يوتيرن الحلقة الأخيرة الذي عرض منذ قليل الكثير من الأحداث واللقطات الصادمة لمتابعي المسلسل.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الأخيرة

مسلسل يوتيرن الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل يوتيرن صدمة كبيرة يتلقاها أبطال العمل حيث يسجن خالد وهو كريم قاسم وأميرة وهي الفنانة نانسي صلاح.

ويتلقى كريم قاسم في بداية الحلقة مكالمة من علية زوجة شوقي الذي يقدم شخصيته الفنان محمود حافظ، وتخبره أن معها المليون جنيه وتريد مقابلته ليوافق على مقابلتها لحاجته للمال دون علمه بأنها خطة مدبرة من ابنة خالته وزوجته، وبالفعل قابل علية في منزله وحاولت إغواءه.

ويدخل شوقي ويقوم بطعن خالد بقدمه بالسكين في محاولة لقتله لكن تتدخل الشرطة مع يارا وهي ريهام حجاج وهدى وهي عبير صبري وأنقذا خالد من الموت لتقبض عليه الشرطة.

وبالفعل يدخل خالد السجن سبع سنين ليقضي نصف المدة في المستشفى بسبب إصابته بعاهة مستديمة في قدمه، وخرج خالد من السجن دون أن يتغير وفي آخر مشهد له يظهر في عينه الانتقام.

الحلقة الأخيرة مسلسل يوتيرن

بينما تسجن أميرة وهي نانسي صلاح التي تعد طليقة ياسر شقيق يارا وهو الفنان محمود حجازي لمدة خمسة سنوات في قضية آداب ولفقتها لها ريهام حجاج بالتعاون مع وليد ابن خالتها.

وأوقعوا بها بينما يسافر يوسف وهو أيمن قيسوني للخارج بعد فضيحته وتشعر شقيقته بالحرية الخاصة بالسهر والحفلات والرقص حيث كان يؤيدها.

وتنتهي الحلقة بزفاف ياسر على ابنة خالته بعد طلاقه من أميرة وصلاح حاله وعودته لعائلته وتخليه عن أفكار الطمع والحقد تجاههم وعادت يارا إلى عملها في الملاحة البحرية من جديد مع ابنتها لكنها لم تكشف عن زوجها.

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ويشارك في بطولة مسلسل يوتيرن عدد من النجوم بجانب ريهام حجاج مثل الفنان توفيق عبد الحميد الذي يعود للدراما بعد حوالي 12 عام بالإضافة إلى صفاء الطوخي ونانسي صلاح ومحمود حجازي وكريم قاسم وعبير صبري وآخرين.