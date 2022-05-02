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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695302/محمد-رمضان-يطرح-أحدث-أعمال-الغنائية-بالتعاون-مع-دينا-الشربيني-عاملين-جامدين

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان “عاملين جامدين” وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “المشوار” الذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث أعمال محمد رمضان الغنائية مع دينا الشربيني

ويتعاون محمد رمضان في اغنيته الجديدة “عاملين جامدين” مع الفنانة دينا الشربيني، والعمل من كلمات وألحان إسلام شندي.

وكان قد روج لها محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اذ كتب: “أغنية عاملين جامدين بكرة بعد عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل المشوار على قناتي الرسمية”.

محمد رمضان في رمضان 2022

هذا ويشارك محمد رمضان دينا الشربيني في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» ويشارك في تقديمه، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أزمة مسلسل المشوار

وكان قد مر مسلسل المشورا بأزمة قبل عرضه بعدما انتشرت أنباء تفيدانسحاب المخرج محمد ياسين من مسلسل المشوار الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022، تواصل موقع دوت الخليج مع محمود رمضان، مدير أعمال الفنان محمد رمضان ليكشف حقيقة الأمر، فقال في تصريح خاص لتحيا مصر نافيا الأخبار المتداولة بشأن دخول مسلسل المشوار في أزمة بعد انسحاب المخرج محمد ياسين من العمل، مضيفا: “الأخبار المتداولة كاذبة، والمخرج محمد ياسين مخرج كبير ولم ينسحب، واحنا بنصور ب 3 وحدات تصوير لأننا متأخرين جدا، ومحمد ياسين هو القائد بتاع ال3 وحدات”.

واختتم محمود رمضان حديثه: “لكن محمد رمضان معروف إنه دايما العيون عليه والحروب كتير”.

وعرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما تعرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساءً، كما يعرض أيضا على قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.