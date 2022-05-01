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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /695308/بفارق-8-نقاط-عن-الأهلي-الزمالك-يفوز-على-إيسترن-كومباني-ويبتعد-بصدارة-الدوري

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

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وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمس أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.

الخطيب يعنف موسيماني واللاعبين بسبب سواء النتائج

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفن، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فالاجتماع تطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسئول في النادي أيا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.