انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلسل سوتس الحلقة الأخيرة.. أحمد داود يعترف بحبه لتارا عماد وإشارة بإنتاج جزء ثاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /695307/مسلسل-سوتس-الحلقة-الأخيرة-أحمد-داود-يعترف-بحبه-لتارا-عماد-وإشارة-بإنتاج-جزء-ثاني

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس

وأشار أدم منصور أن هذا السبب وراء ابتعاده عنها خلال الفترة الماضية، ثم طلب منها العودة لعلاقتهما السابقة ثم اعترف لها بحبه لتبادله هي الأخرى نفس الشعور.

ونجح آدم في إقناع زين “أسر ياسين” بأن يترك العنان لقلبه بدلا من تحكيم عقله بشكل دائم، أتى ذلك في ظل عتابه له على تركه في القضية بسبب تهديدات فريدة “صبا مبارك”.

مسلسل سوتس الجزء الثاني

وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 بطلب أدم إجازة من فريدة ولكنهما تفاجئوا برفضها، ثم رصدت فريق عمل المسيري زيدان وهم يتجهون خارج المكتب في إشارة لوجود جزء ثاني من المسلسل.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي بجانب آسر ياسين وأحمد داود، عدد من النجوم مثل صبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد وريم مصطفى وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

بيان وقف مسلسل سوتس

وكان أصدر مكتب المحامي كمال شعيب بيان جاء فيه: “يعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل (سوتس بالعربي) حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل (سوتس بالعربي) المذاع حاليا على قناة (سى بى سي)، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها”.