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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /695306/هنيئا-لكم-بما-حفظتم-النائب-اشرف-رشاد-يكرم-الفائزين-بمسابقة-القران-الكريم-بحزب-مستقبل-وطن-فيديو

القى المهندس أشرف رشاد الامين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الاغلبية، كلمته خلال احتفالية تكريم حفظة القران الكريم بقنا.

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وفي بداية كلمته وجه رشاد التحية لللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والعميد محمد غنيم المستشار العسكري لمحافظة قنا، وسكرتير عام محافظ قنا اللواء خليل الطيبي وماهر جبر وكيل وزارة قنا والشيخ نبيل الدشناوي، وجميع القيادات التنفيذية والسياسية والحزبية والدينية بالمحافظة.

النائب اشرف رشاد يكرم الفائزين بمسابقة القران الكريم بحزب مستقبل وطن

وكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن كتاب الله العظيم هو دستورنا وفي صلاح الدنيا وسعادة الاخرة وفيه هداية النفوس الظامئة واليه يرجع العابدون في جنح اليالي .

أشرف رشاد: يا سعادتكم يا حفظة كتاب الله وهنيئا لكم بما حفظتم

وتابع المهندس أشرف رشاد الامين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن كتاب الله القرآن الكريم جاء معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المتعبد بتلاواته حيث قال الله عز وجل:” قل لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله".

وتابع المهندي أشرف رشاد :” يا سعادتكم يا حفاظ كتاب الله فالمحروم من القرآن قد منع من الخير كله”، مستشهدا بقول رسول الله إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب فأنتم ومن تشبه بكم ينالون سعادة الدنيا والأخرة”.

واستطرد النائب أشرف رشاد :” انه لشرف عظيم ان اقف بين ابناء المحافظة لتكريمهم لأنهم حفاظ كتاب الله ، بارك اله فيكم وفي اهاليكم وهنيئا لكم بما حفظتم “.