انت الان تتابع تفاصيل خبر الونش يتعادل للمحلة في مرمى الزمالك بهدف ذاتي «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /695304/الونش-يتعادل-للمحلة-في-مرمى-الزمالك-بهدف-ذاتي-فيديو

أحرز محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك الهدف الأول في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في المباراة التي تقام بين الفارس الأبيض غزل المحلة ضمن مواجهات الدوري الممتاز بعد عرضية مميزة من لاعب زعيم الفلاحيين لتصبح نتيجة المباراة هي التعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا والمقرر إنطلاقها خلال الدقائق المقبلة ضمن مواجهات الدوري الممتاز في لقاء يسعى خلاله فيريرا في الانفراد بصادرة ترتيب الدوري. جووووول!



إيسترن كومباني يسجل هدف التعادل بأقدام محمود حمدي الونش بالخطأ في مرماه ⚽️



شاهدوا المباراة من هنا 👈 https://t.co/LUTwCZOE9o #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتير pic.twitter.com/yn6L1UQzdb — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 1, 2022 الونش يتعادل للمحلة في مرمى الزمالك بهدف ذاتي وعن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة ايسترن كومباني المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي. خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد و محمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري. قائمة الزمالك في حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد في الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثى في الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقى – أحمد زيزو – أيمن حفنى – رزاق سيسيه في الهجوم : سيد محمد عبد الله – سيف الجزيرى – عمر السعيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الونش يتعادل للمحلة في مرمى الزمالك بهدف ذاتي «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.