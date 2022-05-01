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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /695303/انجازات-الرئيس-السيسي-تزين-نهاية-الحلقة-الوثائقية-من-مسلسل-الاختيار-3

انتهت الحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3 بأغنية “الاختيار” من غناء أسامة عطية، مع عرض عدد من الاعمال التي مرت بها مصر في فترة حكم الرئيس السيسي وفترة حكم محمد مرسي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نهاية الحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3

وزُينت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 بعرض عدد من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، على أنغام أغنية “تسلم إيديك” التي يغنيها الفنان حسين الجسمي، بداية من افتتاحه لموكب المومياوات، وعدد من مشاريعه الهامة التي طور بها مصر ونقلها نقلة كبير من حالة القحط التي مرت بها في فترة حكم محمد مرسي لـ حالة اذدهار اقتصادي وصحي يشيد به العالم بأجمعه الأن.

الحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3

هذا وتمحورت الحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3 بعدد من الأحداث الهامة، بدأتها من نجاح محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وتولية الرئيس السيسي وزيرا للدفاع، فضلا عن تعليقات كلا من عضو مجلس النواب “طارق الخولي” و”أحمد ماهر” مؤسس حركة 30 إبريل، ونائب حزب النور، وعدد من الساسين الاخرين على تلك الأحداث التي عاشوها وكانو جزء منها وكان من بينها اشتباكات الاتحادية التي وصفوها بالتاريخ الأسود في مسيرة جماعة الإخوان الإرهابية، وثورة 30 يونيو، فضلا عن رصد خيبة أمل هؤلاء بعد تولي محمد مرسي الحكم ورد فعلهم بعدما تم إقالته برغبة من الشعب المصري الذي رفض أن يعيش في حالة الظلم والقهر.

كما رصدت الحلقة الوثائقية أيضا تبرأ عدد من أعضاء جماعة الإخوان من الجماعة بعدما رصدت أجزاء الاختيار حقائق لم يكن يتوقعوها عن الجماعة، وبذلك يكون العمل قد أدى رسالته على أكمل وجه.

مسلسل الاختيار 3

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.