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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /695291/وفد-التنسيقية-يشارك-في-حفل-إفطار-الجالية-المصرية-في- شيكاغو

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل إفطار أبناء الجالية المصرية بمدينة شيكاغو الأمريكية، بحضور السفير سامح أبو العنيين، قنصل مصر العام في شيكاغو وولايات وسط وغرب أمريكا، ورؤساء تجمعات الجاليات المصرية في أمريكا يتقدمهم المهندس كميل حليم.

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وقال المهندس كميل حليم، إنها المرة الأولى التى يجتمع فيها أبناء الجالية، مسلمون ومسيحيون، على مائدة إفطار واحدة، مصطحبين معهم أبناء الجيل الثاني والجيل الثالث فى المهجر، مؤكدا أن هذا المشهد ما هو إلا انعكاس لمنهج لمسه الجميع منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وهو أن مصر للمصريين جميعًا لا تفرقة بين أبنائها.

وأكد النائب عماد خليل، أهمية الدور الذى تضطلع به جاليتنا بالخارج، خاصة فى الولايات المتحدة، فى دعم الوطن بالفكر والجهد، فضلا عن دورهم المشهود بعد ثورة ٣٠ يونيو فى توضيح الصورة للرأي العام الداخلى، والرد على أكاذيب الجماعة الإرهابية. \

وفد "التنسيقية" يشارك في حفل إفطار الجالية المصرية في شيكاغو

وأكد "خليل"، على تمكين الشباب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤمن بالمواطنة، وأن نسبة الشباب فى البرلمان الحالى هى الأعلى على مدار تاريخه، مضيفا " تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة شبابية تدعم الشباب واندماجهم فى الحياة السياسية، وتتقبل جميع الآراء والتيارات السياسية، ومنها ٦ نواب محافظين هم الأصغر سنا والاكثر٦ نشاطا، و٣٢ نائبا فى مجلس النواب، و١٦ نائبا في مجلس الشيوخ، يعملون على إحداث نشاط برلمانى مميز."

وخلال الحفل، تسلم المهندس كميل حليم درع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النائب طارق الخولي، وسط ترحيب أبناء الجالية. وقدم الكاتب أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، شرحا لمفهوم وأولويات الجمهورية الجديدة وطبيعة المشهد العام فى الشرق الأوسط فى ظل التحولات الدولية الراهنة.

ضم وفد التنسيقية النائب عماد خليل، النائب طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ.