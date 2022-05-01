أعرف موعد صلاة العيد فى مصر 2022 فى كل المحافظات بعد اعلان المعهد القومى للبحوث الفلكية

ساعات قليلة وسنودع شهر رمضان الكريم شهر القرآن وشهر الرحمة والمغفرة ونستقبل عيد الفطر، وبالتالي أصبح موعد صلاة عيد الفطر 2022 موضع بحث كثير على محرك البحث العالمي جوجل والتي يختلف توقيتها بعدة دقائق من محافظة لمحافظة أخرى ووفقًا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، كما أن الشعب المصري يستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك وزيارة أقاربهم وعيرها من عادات المصريين في هذا الاحتفال.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك حيث ظهور هلال شهر شوال مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 10:28 مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30/4/2020 وهو يوم الرؤية، وجاءت مواعبد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية حسب الحداثيات الفلكية لمعهد الفلك كتالي القاهرة في الساعة 5:36 صباحا، الجيزة 5:37، الإسكندرية 5:40، بورسعيد 5:30، السويس 5:31، العريش 5:25، سانت كاترين 5:28، طابا 5:23، شرم الشيخ 5:27، دمنهور 5:38، طنطا 5:36، المنصورة 5:34، الزقازيق 5:35، بنها 5:36، شبين الكوم 5:37، كفر الشيخ 5:36، الفيوم 5:39، بني سويف 5:38، المنيا 5:41، أسيوط 5:41، سوهاج 5:40، قنا 5:36، أسوان 5:38، مرسى مطروح 5:50، الغردقة 5:30، الإسماعيلية 5:31.

حكم صلاة عيد الفطر المبارك

اختلف الكثير من العلماء في حكم صلاتي العيدين على ثلاث أقوال القول الأول هو أنها سنة مؤكدة وهو قول مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني هو حكمة وجوب الاكتفاء وهو قول الإمام أحمد بن حنبل، أما القول الثالث هو وجوب على كل مسلم ووجوب على كل رجل وعلى آثم تركه بغير عذر وهو مذهب وهذا عقيدة الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح أن صلاة العيد سنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية مستدلين عندما جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ونقلنا الان موعد صلاة العيد فى كل المحافظات فى مصر .