موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى مصر جميع المحافظات بتوقيت جرينيتش واجازة العيد في جميع القطاعات

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى مصر، بدأ المسلمون يتسائلون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أوشك شهر رمضان المبارك على الانتهاء ولم يتبقى سوى القليل من الأيام على عيد الفطر، حيث أكدت وزارة الأوقاف بأن شهر رمضان هذا العام سوف يكون مكتمل، لذلك يوم الأحد الموافق 30 من شهر رمضان سيكون المتمم لهذا الشهر ووقفة عيد الفطر، أما يوم الإثنين الموافق 1 من شهر شوال سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك سوف نوضح لكم خلال هذا المقال موعد الصلاة هذا العام.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى مصر

يوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان ولد هلال شهر شوال، وذلك بعد حدوث الاقتران فى الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة، ووفقاً لما تم نشره فى إمساكية شهر رمضان بأن اليوم الأحد الموافق 1 من شهر مايو سوف يكون المتمم لشهر رمضان، لذلك يوم الإثنين غدا الموافق 2 من شهر مايو سوف تكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاة عيد الفطر بالقاهرة سوف تكون فى تمام الساعة 5:36 صباحاً.

أجازة عيد الفطر المبارك 2022

أصبح جميع الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص والطلاب يتسائلون عن موعد أجازة عيد الفطر المبارك، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك سوف تكون أجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص، وسوف تبدأ الأجازة من يوم الأحد وقفة عيد الفطر، والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أجازة أربع أيام عيد الفطر، والجمعة والسبت أجازة رسمية، لذلك سوف يعود الموظفين إلى العمل يوم الأحد.

كما قد صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن أجازة عيد الفطر فى جميع الهيئات الحكومية وموظفى الدولة والوزارة والقطاع العام، سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل وتنتهى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو، ودمج أجازة عيد الفطر مع عيد العمال لتصل إلى 6 أيام، كما قد أعلن وزير الأوقاف بأن صلاة العيد هذا العام سوف تقتصر على الصلاة بالمساجد فقط دون فتح الساحات العامة، وأن الصلاة سوف تكون فى جميع المساجد.