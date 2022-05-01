القرى السياحية وفنادق بورسعيد كاملة العدد فى العيد

جدة - نرمين السيد - قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، إن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق ببورسعيد جاءت 100% خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التى تم اتخاذها فى القرى السياحية والفنادق لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء المحافظات.





ورحب المحافظ بزائرى مدينة بورسعيد من جميع المحافظات، داعيا زوار المحافظة بالاستمتاع بالشواطئ والحدائق والمتنزهات والأسواق الحضارية والمعالم السياحية والأثرية لمدينة بورسعيد، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والٱمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بإجازة عيد الفطر على أكمل وجه.

وجدد المحافظ تهنئته للأمة الإسلامية وأبناء مصر عامة، وأبناء محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد تلك المناسبة العطرة على مصرنا الحبيبة فى خير ورخاء واستقرار.

ولفت المحافظ إلى أن أسطول النقل الداخلى لمحافظة بورسعيد يعمل بكامل طاقتة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا التزام منظومة النقل الداخلى بالمحافظة باتخاذ كل الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، فضلا عن زيادة أعداد أتوبيسات النقل الداخلى بالمحافظة فى جميع الأحياء وانتظام خطوط النقل الداخلى من وإلى مختلف الأحياء.

وأكد الغضبان أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى التعامل بكل حزم، مع كل أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، فضلا عن انعقاد غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلى فى المحافظة وتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات والمواطنين.