انت الان تتابع تفاصيل خبر لحظة انتصار في الحلقة الأخيرة من الاختيار 3 بعد قرارات السيسي وأحمد سعد يغني "أسود واقفين" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695301/لحظة-انتصار-في-الحلقة-الأخيرة-من-الاختيار-3-بعد-قرارات-السيسي-وأحمد-سعد-يغني-أسود-واقفين

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة العديد من الأحداث أهمها ثورة 30 يونيو ورصدها وثائقيًا عبر شاشة قناة On الفضائية.

دوت الخليج يرصد أحداث ثورة 30 يونيو في مسلسل الاختيار 3

ثورة 30 يونيو مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة

ظهر محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة تمرد يتحدث عن ثورة 30 يونيو وقال: “أقمنا مؤتمر بشكل عاجل يقول إن حركة تمرد تدعو جموع الشعب المصري لاستمرار الثورة ولن نعود إلا بتحقيق أهدافنا الكاملة وأولها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

وأضاف: “يوم 3 يوليو 2013 أتت إلينا اتصالات متكررة وقت المؤتمر ولم نرد ولكن جاء إلينا اتصال هام من القيادة العامة للقوات المسلحة بأن هناك اجتماع مع القائد العام للقوات المسحلة الفريق الأول عبد الفتاح السيسي”.

وقالت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة عام 2012: “دعوت لهذا المؤتمر ولكن توقعت أنني لن أستطيع الوصول فكان هناك بحر من البشر وكنا على مشارف حرب أهلية إذا لم تتدخل القوات المسلحة”.

الحلقة الوثائقية مسلسل الاختيار 3

وأعلن الرئيس السيسي وقتها: “إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات الجديدة”.

وعلق طارق الخولي على هذا الأمر قائلاً: “الكلمة الأولى التي تحدث بها الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وقتها بتعطيل العمل بالدستور فرحت جدا وكانت لحظة انتصار”.

بينما قال محمد عبد العزيز: “تذكرت وقتها الحسيني أبو ضيف وكل من لتهديد أو قتل من جماعة الإخوان وأن مصر لا يحكمها هذا التنظيم الإرهابي”.

اقرأ أيضًا

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. طارق الخولي بعد تولي مرسي الحكم: "شعرت بالذنب"

وشهدت الحلقة أغنية للفنان والمطرب أحمد سعد “أسود واقفين في حبك يا بلادي”، وعرضت أيضًا آخر لحظات الشهيد الحسيني أبو ضيف.

وقال عصام زكريا إن الإخوان هجموا بشكل جماعي مع إطلاق نار لمنع القوى المدنية وتخويفهم ووقتها كنت في جزيرة في الشارع عالية وبجانبي الحسيني أبو ضيف وسمعت ارتطام شديد لأرى الحسيني وقع على الأرض مات بسبب طلق ناري في جبهته”.