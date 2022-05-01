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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695300/مؤلمة-وأظهرت-الوجه-القبيح-لتلك-الجماعة-الإرهابية-هكذا-علق-طارق-الخولي-وأحمد-ماهر-على-اشتباكات-الاتحادية

رصدت الحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3 الأحداث المأسوية التي حدثت أمام الإتحادية من اشتباكات بين جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين.

دوت الخليج يرصد تعليقات أعضاء مجلس النواب والساسين على اشتباكات الاتحادية

وانتقلت الحلقة لتعليقات أعضاء مجلس النواب والسياسين، اذ قال طارق الخولي عضو مجلس النواب: “بشاعة وصل ليها جماعة الإخوان والوصول إلى حد إراقة الدماء والاعتداء على المتظاهرين بهذا الشكل والاغتيالات اللي تمت في المظاهرات وبالذات التي تمت بشكل فج في قصر الاتحادية، كانت الوجه القبيح لهذه الجماعة الفاشية”، بينما قال جلال مرة النائب الأول لحزب النور: “علامة واضحة على فشل التجربة وقرب نهايتها”.

محمد عبد العزيز: “اللي حصل خلانا نقول لازم نتحرك عشان ميكونوش موجودين في البلد”

وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس نواب ومؤسس حركة تمرد: “اللي حصل خلانا نقول لازم نعمل حاجة عشان الجماعة دول ميكونوش موجودين، وفي الاتحادية بالذات طاقة الغضب اللي جوايا كانت بتقولي مينفعش نسيب مصر تبقى مصيرها كدة”، أما عن أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل: “اشتباكات الاتحادية كانت حاجة مؤلمة جدا اني اشوف اصحابي بيتضربو وبيتعوروا وبيتقتلوا، وسخرية جماعة الأخوان من شاب كان يريد أن يعبر عن رأيه”.

الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3

وكان قد روج بيتر ميمي للحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3 التي تعرض الأن، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ النهارده آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين.. الحلقة 29 بعنوان النهاية، وغدا الحلقة 30 وهى حلقة تسجيلية هامة جدا من اعداد واخراج الصحفى الأستاذ أحمد الدرينى”.

وأضاف مشوقا الجمهور لعمله في رمضان 2023، فقال: “نتقابل رمضان اللى جاى ان شاء لله فى مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين وجه وقته اخيرا، كل سنة وانتم طيبين وبخير”.