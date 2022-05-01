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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695299/نصيحة-الرئيس-السيسي-لأبنائه-بعد-الصلاة-مش-بنقعد-نسمع-دروس-بنصلي-ونروح

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نصائح الرئيس السيسي لأولاده في الحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3

رصدت الحلقة دخول الرئيس السيسي على أهل بيته ليجد الشيخ يحفظ أبنائه القراءن وتطلب منه زوجته أن يسلم على الشيخ، فيفضل عدم قطع حديثهم احتراما للقراءن الكريم ومحفظيه، مشيرا إلى أن لهم كرامة خاصة.

ثم انتقل المشهد لنصائح قدمها الرئيس السيسي لأبنائه، جاءت على النحو الأتي: ““يومك يتقسم لـ 3 حاجات العبادة والرياضة والمذاكرة، ولما تكبروا يبقى العبادة والرياضة والعمل، الجامع هو بيت ربنا إحنا بنروح نصلي لله وبعد الصلاة بنروح على طول مش بنقعد نسمع دروس ولا بنفضل باتين في الجامع”.

بيتر ميمي يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3

وكان قد روج بيتر ميمي للحلقة الوثائقية من مسلسل الاختيار 3 التي تعرض الأن، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ النهارده آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين.. الحلقة 29 بعنوان النهاية، وغدا الحلقة 30 وهى حلقة تسجيلية هامة جدا من اعداد واخراج الصحفى الأستاذ أحمد الدرينى”.

وأضاف مشوقا الجمهور لعمله في رمضان 2023، فقال: “نتقابل رمضان اللى جاى ان شاء لله فى مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين وجه وقته اخيرا، كل سنة وانتم طيبين وبخير”.

مسلسل الاختيار 3

هذا ويعد مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.