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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695298/عميلة-بنك-الإسكندرية-محدش-بيرد-من-خدمة-العملاء

انتقدت عميلة بنك الإسكندرية أداء خدمة العملاء في المصرف وأسلوبهم في تجاهل الرد على طلبات خدمات بنك الإسكندرية التى يتساءلون عنها، ويرصد دوت الخليج شكاوي عميلة بنك الإسكندرية ورد المصرف عليها.

شكاوي عملاء بنك الإسكندرية

قالت عميلة بنك الإسكندرية، :"محدش بيرد على خدمة العملاء ومش عارفة أسحب فلوس".

ورد مسئولى خدمة عملاء بنك الإسكندرية على صفحة البنك على موقع "فيسبوك"،: " في البداية بنعتذر لحضرتك لو واجهتي صعوبة في التواصل معانا على رقم خدمة العملاء، لكنه أمر خارج ارادتنا تماما، لكن نؤكد لحضرتك انه تم حل الأمر الخاص بالسحب وحضرتك تقدري تسحبي من خلال الماكينات بشكل طبيعي في الوقت الحالي".

وجدير بالذكر أن شكاوي عملاء بنك الإسكندرية متكررة باستمرار عن سواء التواصل مع مندوبين خدمة العملاء والخدمات التى يقدمها المصرف.