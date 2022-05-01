انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. طارق الخولي بعد تولي مرسي الحكم: "شعرت بالذنب" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695297/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-الأخيرة-طارق-الخولي-بعد-تولي-مرسي-الحكم-شعرت-بالذنب

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة، بدأ بتسريب لمحمد مرسي مع الرئيس السيسي يتحدثان عن نتيجة انتخابات الرئاسة وعن احتمالية تغيرها حتى لا يفوز مرسي، ثم رصدت فوز مرسي في الانتخابات وخروج جماعة الإخوان للاحتفاء.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة الوثائقية في مسلسل الاختياء 3

ثم رصدت الحلقة تعليقات عدد من القيادات على هذا الأمر، على رأسهم طارق الخولي عضو مجلس النواب الذي قال: “بكيت، وشعرت بالذنب انه لمجرد خروجنا للشارع سمح للاخوان بانهم يستغلوا السلطة”، أما عن الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فقال: شعرت بالقلق في هذه اللحظة من الأزمات المستقبلية”، فيما قال رئيس حزب النوب: “حسيت باليائس، وكان هذا الاختيار خاطئ”.

تولية الرئيس السيسي وزيرا للدفاع

رصدت الحلقة الوثائقية أيضا تولية الرئيس السيسي وزيرا للدفاع، ليعلق طارق الخولي على الأمر قائلا: “لم نصدق للحظة أن القوات المسلحة يمكن أن يكون لها ميول اخوانية “، وقال أخر: “بدأو يروجو لفكرة ان الرئيس السيسي منتمي للجماعة وجماعة الإخوان بدأو يجمعوا معلومات عن تلك الشخصية ، كان بيدوا انطباع ان الرئيس السيسي بقى اخواني زيهم”.

أبطال مسلسل الاختيار 3

يعد مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

ويذاع مسلسل الاختيار 3 على قناة اون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا كعرض أول.ويعاد في المواعيد الاتية: “على قناة أون في تمام الساعة 4.20 صباحاً وفي الساعة 3.25 عصرا”، “اما على قناة اون دراما، فيذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24 في الساعة 11.20 مساء من نفس يوم العرض، وتعاد في اليوم التالي في الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.