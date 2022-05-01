تسريب خطير بقضية التخابر وظهور قتلة السادات في مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة

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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - عرضت شاشة قناة on الفضائية اليوم الأحد مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة التي جاءت تحت عنوان “الحلقة الوثائقية”.

دوت الخليجترصد تفاصيل مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة

عرضت الحلقة الوثائقية يرصد تسريب خطير من تسجيلات قضية التخابر لخيرت الشاطر، وقال فيها خالد مشعل: بصراحة يا بشمهندس انتو كقيادة صار عندكم مراجعة أنتوا على مستوى القيادة تنظر لرصد أو تقييم أدائكم في الفترة الماضية والأخطاء التي وقعتم فيها؟ .

ليرد خيرت الشاطر: أه طبعا بنراجع علطول باستمرار، وقال خالد مشعل: يعني شوف في قصة موضوع “الاستئثار” أنت قلت يا بشمهندس إنه إحنا في الجهاز التنفيذي.. مفهوم لإن هذا الجهاز تنفيذي أنت أصلا مقتحمتوش.. لكن هو الصورة الانطباع إنك دخلت أخذت البرلمان والرئاسة والشورى ورئاسته واللجان ورئاستها.

الحلقة الوثائقية مسلسل الاختيار 3

ورد خيرت الشاطر: يعني هما 19 لجنة واخدين 9؟، واستكمل خالد مشعل كلامه: كنتوا طالعين للحكومة وبعدين روحتوا للرئاسة والناس مش ضامنين وموضوع الدستور والأغلبية وموضوع الرئاسة أخدتوها والناس مش مطاوعين إيدك برضه ورئاسة الحكومة هتاخدها ولا لا يعني أنا شايف في الأخير أنتم دخلتوا معترك وطبعا المتربصون بكم كثر والمتصيدون كثر.

وقال م. جلال مرة خلال الحلقة الوثائقية النائب الأول لحزب النور السلفي: “حاولوا يسيطروا سيطرة كاملة على جميع مناحي الحياة في الدولة المصرية في الكهرباء والصحة والصناعة والتجارة ووزارات متعددة والمحافظين وكل الناس بتوعك هم المسيطرون على الدولة”.

بينما ظهر مرشد الإخوان يقول في تسريب جديد: “إحنا عارفين السلفيين كويس جدا أكتر من أي حد تاني لإن احنا عارفينهم من قبل السجون وأثناء السجون وبعد السجون وعيشنا معاهم في الفترات التي تستطيع من خلالها أن تعرف تفاصيل ما عندها هم ليسوا يدًا واحدا ولا اتجاه واحد.. شراذم وقيادتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة إلا معاهم وبالتالي أي اتفاق صلب معاهم لا تضمنهم بأي حال من الأحوال وحصل اسأل إخوانا في الانتخابات بيتفقوا اتفاق النهاردة والصبح تلاقي مجموعة تانية منهم مختلفة قولتله ثانيًا أن هؤلاء كان لهم تصور ضيق عند فهم الإسلام أساؤا إليه وإلى أنفسهم”.

تسريبات جماعة الإخوان

وتحدثت الحلقة عن احتفالات نصر أكتوبر وإهانة محمد مرسي لهذه المناسبة، حيث علق طارق الخولي عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة 6 إبريل: “لم يكن صدفة والإهانة لذكرى هذا التاريخ كانت واضحة والرسالة إلى الجيش المصري إننا نسيطر على الدولة ووصلنا إلى الحكم”.

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وقال عصام زكريا الكاتب الصحفي: “المشهد الذي كان في الاستاد وقت ظهور قتلة السادات يحتفلون باغتيال السادات أسود الأيام وأكثر الأيام التي ظهرنا بها بالقلق”، وعلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قائلة: “حزنت جدا كمواطنة مصرية والجميع كان في حالة حزن لأن حال بلدنا وصل لهذا الشكل والقاتل مكان المقتول”.

بينما قالت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة 2012: مشهد الاستاد والقتلة يجلسون والأبطال يغيبون من أهم مشاهد إعلان النهاية”.