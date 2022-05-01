الرى: البدء فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة بعد عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:27 مساءً - أكد المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، بعد عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية التى انتهى عمرها الافتراضي.

أضاف شلبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يهدف إلى تحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، واستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.