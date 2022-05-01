رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:26 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أرسل برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء فى برقيته عن تقديم أسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.