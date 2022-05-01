رفع درجة الاستعداد بمستشفيات التأمين الصحى الشامل فى العيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وعددها 17 مستشفى، إضافة إلى رفع درجة الاستعدادات بعيادات الطوارئ بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع غرفة إدارة العمليات المركزية للتأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بحضور أعضاء الغرفة، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.

وحرص السبكى، خلال الاجتماع، على التأكد من توافر كل المستلزمات والتجهيزات الطبية والوقائية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته، والأدوية، والمخزون الاستراتيجي لهما، كما اطمئن السبكى على تكثيف تواجد الفرق الطبية خصوصا أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وخلال الاجتماع، تواصل الدكتور أحمد السبكى، مع غرف العمليات الفرعية لإدارة الأزمات والرصد بفروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات سالفة الذِكر، عبر تقنية الزووم، للاطمئنان على تفعيل منظومة البلاغ الآلى وتكامل الدوائر الصحية، والتى تعمل تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفورى مع أية أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وراجع السبكى جداول التشغيل لأطباء الطوارئ بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، كما اطمأن على توافر مخزون كافِ من المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.

وكلف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة بالتواجد المستمر على مدار الساعة بأقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل لمساعدة المرضى وذويهم فى حالة حصول أى حادث أو أزمة كبرى، فى الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بكل سهولة ويُسر.

واطمأن السبكى، على خطة الإحالة ما بين المحافظات فى حالة الاحتياج لدعم لوجيستى أو دعم طبى من محافظة لمحافظة أخرى من ضمن محافظات التأمين الصحى الشامل، كما اطمأن على التنسيق الكامل مع غرفة أزمات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية للتواصل فى حال حدوث أى بلاغ أو أزمة أو حدث طارئ.

تجدر الإشارة، إلى انعقاد غرفة إدارة العمليات المركزية للتأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الصحى الشامل، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وأعضاء الغرفة من مدراء إدارات "الرعاية الصحية والعلاجية، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية، والإمداد، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، ورضاء المنتفعين، والأزمات والكوارث، وبنوك الدم ومنظومة الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية"، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.