جدة - نرمين السيد - شهدت شوراع منطقة الألف مسكن بجسر السويس، اليوم الأحد، إقبال كبير من الأسر المصرية على المحلات والسوبر ماركت من أجل شراء مستلزمات العيد.



جدة - نرمين السيد - شهدت شوراع منطقة الألف مسكن بجسر السويس، اليوم الأحد، إقبال كبير من الأسر المصرية على المحلات والسوبر ماركت من أجل شراء مستلزمات العيد.

ويظهر فى الصور زحام كبير على المحلات فى الساعات الأخيرة، فى ليلة الوقفة من أجل استكمال استعدادت العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير على شراء مستلزمات العيد بمنطقة الألف مسكن.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.