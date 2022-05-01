موعد صلاة العيد في مصر 2022 بجميع المحافظات

موعد صلاة العيد في مصر 2022 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث كشفت الحسابات الفلكية في تقرير سابق، أن ميلاد هلال شهر شوال سيكون بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة و28 دقيقة مساءًا، في يوم الرؤية السبت 29 رمضان، وبهذا لن يتم رؤية هلال شهر شوال في هذا اليوم، وهو ما تم تأكيده بالرؤية التي قامت بها لجان الإفتاء المصرية، وأكدت تعثر رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الموافق 29 رمضان، وبهذا تم إعلان يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاثنين الموافق 2 مايو، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة العيد في مصر 2022

تختلف مواقيت صلاة العيد في مصر في كل محافظة عن الأخرى، باختلاف الموقع الجغرافي للمحافظات وبالتالي توقيت شروق الشمس، وكانت الحسابات الفلكية قد كشفت للمواطنين، عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع المحافظات، والتي انتهت بالفعل من إعداد المساجد الكبيرة والجامعة لاستقبال المسلمين من المقبلين لأداء صلاة العيد في أول أيام شهر شوال، وجاء موعد الصلاة كالتالي:

محافظة القاهرة الساعة 5:36

محافظة الجيزة الساعة 5:37

محافظة الإسكندرية الساعة 5:40

محافظة بورسعيد الساعة 5:30

محافظة السويس الساعة 5:31

محافظة العريش الساعة 5:25

مدينة الطور الساعة 5:30

مدينة سانت كاترين الساعة 5:28

مدينة طابا الساعة 5:23

مدينة شرم الشيخ الساعة 5:27

مدينة دمنهور الساعة 5:38

مدينة طنطا الساعة 5:36

مدينة المنصورة الساعة 5:34

مدينة الزقازيق الساعة 5:35

مدينة بنها الساعة 5:36

مدينة شبين الكوم الساعة 5:37

مدينة كفر الشيخ الساعة 5:36

مدينة الفيوم الساعة 5:39

مدينة بني سويف الساعة 5:38

محافظة المنيا الساعة 5:41

محافظة أسيوط الساعة 5:41

محافظة سوهاج الساعة 5:40

محافظة قنا الساعة 5:36

محافظة أسوان الساعة 5:38

محافظة أبوسمبل الساعة 5:46

محافظة مرسى مطروح الساعة 5:50

مدينة الغردقة الساعة 5:30

الخارجة الساعة 5:47

الإسماعيلية الساعة 5:31

دمياط الساعة 5:32

السلوم الساعة 5:58

نويبع الساعة 5:24

حلايب الساعة 5:26

شلاتين الساعة 5:29

وتبدأ غدًا الاحتفالات بعيد الفطر منذ فجر يوم الأول من شهر شوال، حيث سيخرج المسلمين برفقة أطفالهم لأداء صلاة الفجر مرتدين أجدد الثياب متعطرين سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سيتم إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة، وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن صلاة العيد ستكون مقتصرة على المساجد الكبرى والجامعة.