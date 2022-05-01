محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - بعث محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطنى الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى، عز وجل، أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.





وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصرى والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطنى الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها دائماً وأبداً.

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