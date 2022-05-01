إجراءات جديدة.. محافظ أسوان يواجه التسول

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأحد، مواجهة الظواهر السلبية، وخصوصا التسول وركن عربات الحنطور بشكل عشوائى، بالإضافة إلى انتشار بعض المتشردين من جنسيات أخرى فى الحدائق والأماكن العامة من خلال تنظيم حملات مكبرة، والكشف عن متعاطى المخدرات، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة بالتنسيق مع اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمتابعة الاستعدادات بعيد الفطر المبارك، ووجه عطية بعقد اجتماع عقب إجازة العيد يضم المسؤولين والمختصين لوضع تصور عام عن تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وإضفاء الوجه الحضارى على الحدائق العامة والمتنزهات يكون متواكباً مع مشروعات التطوير التى تم إنهاؤها أو جار العمل فيها، وخصوصا بكورنيش النيل القديم والجديد وواجهة المدينة، على أن يتم الحفاظ على نفس المساحات والمسطحات الخضراء والأشجار، مكلفا بأن يشمل التصور حصر جميع احتياجات الحدائق من أعمال تطوير ورفع كفاءة المشايات والإنارة والمقاعد والمظلات ودورات المياه العمومية، فضلاً عن وضع تصميم موحد وحضارى للكافتيريات والكافيهات بالمتنزهات، وهو الذى سيتوازى مع إعادة طرح 16 دورة مياه عمومية، وعدد من الحدائق للاستثمار السياحى لتكون مقصداً ترفيهياً للمواطنين والأفواج السياحية. وأشار محافظ أسوان إلى أن منظومة التطوير للحدائق ستتضمن جميع المراكز والمدن بإجمالى 78 حديقة منها 25 حديقة بمدينة أسوان، سواء الواقعة على كورنيش النيل أو التى داخل المناطق والأحياء السكنية لتمثل متنفس ترفيهى للأهالى.

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