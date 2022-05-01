مبادرات مصرية لدعم العمالة (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية لدعم العمالة، منها مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى تستهدف الارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل، وشملت أيضا مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تستهدف تطوير منظومة التدريب المهنى وخفض معدلات البطالة. كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى "مبادرة تتلف فى حرير" التى تشمل تقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى.

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