تجهيز 3 آلاف مسجد لصلاة عيد الفطر بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أنه تم تجهيز 3 آلاف مسجد من المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة.





ووجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التى وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. وكلف المحافظ، فى بيان اليوم، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات. كما وجه المحافظ بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسانين عبد الحكم، أنه تم وضع خطة استعداداً لعيد الفطر المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، والتنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية.

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