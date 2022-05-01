العامل المصرى .. بانى الماضى والمستقبل

جدة - نرمين السيد - العامل المصرى بانى حضارة، هذه حقيقة لا جدال ولا شك فيها، تقول كل كتب التاريخ أن العامل المصرى بانى الأهرامات والمعابد مثلًا جسد ملحمة كبرى احتار فيها مفسرو التاريخ ومفندوه، فالطريقة التى بُنيت بها الأهرامات لازالت كل كتب التاريخ عاجزة على تفسير هذا البناء الضخم المهم فى تاريخ الإنسانية.

كل النظريات التى طرحها العلماء لازالت مجرد نظريات مرجحة لا مؤكدة على ما فعله العامل المصرى القديم فى تشييد هذا البناء الضخم، وغيره من البناءات التى حيرت العلماء، ونشكر منها توابيت السرابيوم بكل تأكيد.

الأهرامات وتوابيت السرابيوم والمعابد الموجودة فى كل مكان فى مصر لا تشى إلا بعظمة العامل المصرى وقدرته على صنع المستحيل.

وفى الزمن الحديث، وتحديدًا وقت بناء مصر الحديثة على يد محمد على باشا، كان العامل كذلك فى بؤرة الحدث، هو من شيد وأقام القاهرة الخديوية، هو من شيد وأقام القناطر الخيرية، هو من حفر قناة السويس، هو من أقام المبانى الشاهدة على حقبة كانت مصر فيها تضع البذرة الأولى لدولة حديثة خرجت لتوها من سيطرة المستعمر القديم.

كان أجدادنا المصريين حريصون على أن يتركوا لنا ماضى قوى، ليس مجرد أبنية شاهدة، ولكن أيضا طريقة للعمل لا يشق لها الغبار، فورث المصريون الآن هذا الدأب على العمل، والإرادة على صنع ما هو مطلوب وأكثر.

استمر العامل المصرى يؤدى دوره بإتقان وتفانى حتى جاءت النهضة الصناعية على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فأخرج العامل كل ما لديه من طاقات وحب للوطن، وأُقيمت العديد من المصانع والصناعات والتى كان العامل فيها الوقود الذى يحترق من أجل بلد صناعى متطور.

ومع دخول التكنولوجيا، كان العامل أيضا فى مقدمة الراغبين فى تعلم كل شئ، ومع الدولة الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى صار العامل حريصًا بشكل أكبر على أن يكون موجودًا فى مقدمة صفوف المحاربين من أجل مستقبل واعد لمصر فى ظل تحديات كبيرة تواجهها الدولة.

ولا شك أن المشروعات القومية التى تحققت وسوف تتحقق كانت بيد العامل المصرى، الذى كان أولوية من الدولة، فالدولة المصرية الحالية أدركت ومنذ بداية معركة البناء أن العامل سيكون هو الحجر الذى ستقام عليه البناء الكبير فى المستقبل.