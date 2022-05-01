الأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لرئيس جامعة الأقصر.. صور

جدة - نرمين السيد - توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك إلى مقر جامعة الأقصر، بصحبته القمص يوسف أقلاديوس، وكيل عام المطرانية، ووفد من ممثلى الكنيسة، لتقديم التهانى للدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





كان فى استقبالهم أيضا أ.د. حمدى محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأيضا د. كمال سيد، أمين عام الجامعة.

وأكد نيافته خلال اللقاء على روح المحبة والمودة، التى تجمعنا كنسيج وطنى واحد، موضحا أن تلك المناسبات فرصة لتأكيد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، كما أعرب الأنبا عمانوئيل عن الفخر والامتنان لما تنعم به المحافظة بوجود جامعة، تبث روح العلم والثقافة، تحت قيادة حكيمة وواعية لمتطلبات أسواق العمل فى محيط بلادنا المحيطة بالمحافظة.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر بالزيارة، مشيرا إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين، بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد لتماسكها التاريخ.

تضمن اللقاء أيضا الحديث حول ما تقوم به الجامعة من إنجازات فى مجال العلم والبحوث، والعمل على تطويرها، لسد احتياجات أبنائنا طلبة الوجه القبلى فى كافة الكليات.

وفى النهاية، وجه الأنبا عمانوئيل كلمة تهنئة لمعالى الدكتور رئيس الجامعة، والحضور، وجموع المصريين بصفة عامة بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير والسلام والبركات على جموع الشعب المصرى، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل قيادى الدولة.