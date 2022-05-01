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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695258/خطوات-فتح-حساب-في-البنك-الأهلي-المصري-2022-أمن-مستقبلك

هناك الكثير من المواطنين يتساءل عن خطوات فتح حساب في البنك الأهلي المصري 2022 لتأمين مستقبلهم. خاصة بعد ثقتهم في البنك الأهلي المصري لمكانته العملاقة بالدولة وانتشار فروع البنك الأهلي المصري في كل مكان. ويوضح دوت الخليج خطوات فتح حساب في البنك الأهلي المصري خطوة بخطوة والشروط المطلوبة.

فتح حساب في البنك الأهلي المصري تتحدد خطوات فتح حساب في البنك الأهلي المصري من خلال الدخول على موقع البنك الأهلي الإلكتروني أو اتباع الطريقتين التاليتين: إذا كان المتقدم عميل جديد بالبنك لابد من الذهاب إلى أحد فروع البنك الأهلى المصري المنتشرة، ومن خدمة العملاء يتم فتح الحساب، وتختار نوعه.

في حالة كنت عميل بالبنك الأعلى المصري ولك حساب سابق. فيمكنك فتح حساب فرعي من خلال خدمة الأهلي نت، أو الذهاب للفرع. شروط فتح حساب في البنك الأهلي المصري يقدم دوت الخليج شروط فتح حساب في البنك الأهلي المصري كالآتي: الجنسية المصرية، أو أجنبي كامل الأهلية.

بطاقة رقم قومي سارية.

شهادة دخل في حال عدم إثبات المهنة بالبطاقة.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

سداد رسوم فتح الحساب. تسجيل طلب فتح حساب مصرفي في البنك الأهلي المصري ملء النموذج بكتابة الرقم القومي.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

الضغط على تنفيذ.

إرسال رمز الأمان OTP على الهاتف المسجل.

كتابة البريد الإلكتروني.

استكمال كافة البيانات.

الذهاب لأقرب فرع من أجل استكمال فتح الحساب.

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