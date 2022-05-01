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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695254/النائب-أشرف-أمين-مهنئا-العمال-بعيدهم-عماد-الدولة-والمحرك-الرئيسي-للتنمية

هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الشعب المصري خاصة العمال منهم بمناسبة عيد العمال، مشيرا إلى أن العمال هم عماد الدولة وأساس الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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النائب أشرف أمين مهنئا العمال بعيدهم: عماد الدولة والمحرك الرئيسي للتنمية

وأكد أمين في بيان له، أن عيد العمال سيظل شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن وتحقيق كم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتي لم تكن تتحقق لو جهود عمال مصر، الذين يعتبرون ثروة الدولة الحقيقية ومحرك التنمية الأساسي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى الاحتفال بعيد العمال ومكافئتهم على جهودهم من خلال الموافقة على مشروعات القوانين والقرارات الداعمة للعمال وبيئة العمل في مصر وعلى رأسها مشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن التقدم بمقترحات دعم العمال ومناقشة القضايا الخاصة بهم.

كما توجه النائب أشرف أمين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يأتي بالتزامن مع عيد العمال، متمنيا التوفيق والسداد والخير والرخاء لجميع العمال والشعب المصري.