نواب بالبرلمان على مائدة إفطار الجالية المصرية فى شيكاغو..عماد خليل:جاليتنا بأمريكا دوهم كبير فى دعم الوطن..والخولى يسلم القنصل درع تنسيقية شباب الأحزاب

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دعم واسع لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحية

05:06 م - الأحد 1 مايو 2022

أعرب أبناء الجالية المصرية فى ولايات وسط وغرب أمريكا عن دعمهم لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحية والتى أعلنت فى حفل إفطار الأسرة المصرية وما تضمنته من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة تؤكد أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار ولكنها بالفعل جمهورية ديمقراطية حديثة.

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جاء ذلك فى حفل أفطار أبناء الجالية بمدينة شيكاغو الأمريكية وبحضور السفير سامح ابو العنيين قنصل مصر العام فى شيكاغو وولايات وسط وغرب امريكا ورؤساء تجمعات الجاليات المصرية يتقدمهم المهندس كميل حليم فضلًا عن النواب عماد خليل وطارق الخولي اعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والكاتب الصحفي احمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

ومن جانبه قال المهندس كميل حليم أنها المرة الاولى التى يجتمع فيها ابناء الجالية مسلمين ومسيحيين على مائدة افطار واحدة مصطحبين معهم أبناء الجيل الثاني والجيل الثالث فى المهجر .. مؤكدا ان هذا المشهد ماهو الا انعكاس لمنهج لمسه الجميع منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو ان مصر للمصريين جميعًا لا تفرقة بين أبناءها.

نواب بالبرلمان على مائدة إفطار الجالية المصرية فى شيكاغو الأمريكية..عماد خليل:جاليتنا بأمريكا دوهم كبير فى دعم الوطن..والخولى يسلم القنصل درع تنسيقية شباب الأحزاب

ومن جانبه أكد النائب عماد خليل على أهمية الدور الذى تضطلع به جاليتنا بالخارج وخاصة فى الولايات المتحدة فى دعم الوطن بالفكر والجهد فضلا عن دورهم المشهود بعد ثورة ٣٠ يونيو فى توضيح الصورة للراى العام الداخلى والرد على أكاذيب الجماعة الارهابية وخلال الحفل تسلم المهندس كميل حليم درع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النائب طارق الخولي .

وفى سياق متصل وعلى مائدة حوار ضمت طيف من أبناء الجالية اوضح النائب طارق الخولي طبيعة عمل لجنة العفو الرئاسي والدور الذى تقوم به الان بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي . فى حين تحدث النائب محمد فريد عن اهمية الدور الذى يقوم به الشباب الان فى الحياة السياسية . وقدم الكاتب احمد الطاهرى شرحا لمفهوم واولويات الجمهورية الجديدة وطبيعة المشهد العام فى الشرق الاوسط فى ظل التحولات الدولية الراهنة .