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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695251/قرض-البنك-العربي-الأفريقي -يصل-لـ-مليون-ونصف-فرصة-للشباب

أعلن البنك العربي الأفريقي عن القرض الشخصي لمساعدة المحتاجين ممن يحصلون على راتب شهري 3 آلالاف جنيه. وتصل قيمته لـ مليون ونصف. وعملاء البنك العربي الأفريقي يتساءلون عن تفاصيل القرض والشروط المطلوبة. لذلك قرر دوت الخليج توضيح كل ما تريدون معرفته عن قرض البنك العربي الأفريقي في هذا الموضوع.

تفاصيل قرض البنك العربي الأفريقي - يوفر البنك العربي الأفريقي لعملائه أسعار فائدة متميزة وتنافسية. - الحد الأدنى للتمويل الشخصي من البنك العربي الأفريقي إلى 15 ألف جنيه مصري. - يصل لـ مليون ونصف جنيه مصري. - يمنح البنك العربي الأفريقي لعملائه مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 120 شهرا تقدر بمدة تصل إلى 10 سنوات. - يمنح البنك العربي الأفريقي عملاءه إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد. - إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في العام الواحد. - إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد. - يتيح البنك العربي الأفريقي تأمين مجاني على الحياة طوال فترة سداد التمويل. شروط تمويل البنك العربي الأفريقي إليكم شروط تمويل البنك العربي الأفريقي على النحو التالي: فتح حساب في البنك العربي الأفريقي. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. الحد الأدنى للراتب الشهري 3 آلاف جنيه. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا. ألا يزيد سن الراغب في الحصول على الوظائف عن 65 عامًا. يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر على الأقل في المكان الحالي الذي يعمل به. موظف براتب ثابت يعمل لدى مؤسسة مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الأفريقي الدولي. يشترط البنك الأهلي المصري أن يكون موظف براتب ثابت يعمل بمؤسسة غير مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الأفريقي الدولي أصحاب المهن الحرة.

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