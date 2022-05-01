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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695249/اللواء-طارق-نصير-مهنئا-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك-نستلهم-فية-المعاني-وقيم-الأثابة-لرفعه-وطننا-الحبيب

بعث النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برقية تهنئة للسيدالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: اعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير والامن والأستقرار.

دوت الخليج اللواء طارق نصير: مهنئا الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك نستلهم فية المعاني وقيم الأثابة لرفعه وطننا الحبيب قال اللواء طارق نصير يطيب لي يا سيادة الرئيس أن ابعث لسيادتكم بخالص التهانئ القلبية بعيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري والأمتين العربية والأسلامية بالرخاء والازدهأر أكد نصير ونحن نستقبل عيدالفطر المبارك إذ نستلهم فيه المعاني وقيم الأثابة لتكون لنا دافعأ علي البذل والعطاء لرفعه وطننا الحبيب لغد مشرق، موضحا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد و يضع امامة هدف واحد هو بناء الدولة المصرية لتكون في مصاف الدول العظمي، مطالبا الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مرحلة البناء والتنمية للوصول إلى الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إلية نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء

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