انت الان تتابع تفاصيل خبر ماجدة موريس: الاختيار 3 خارج التقييم والكبير أوي 6 تفوق على أجزاءه السابقة.. وهذا أفضل سيناريو وممثل| حوار حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /695248/ماجدة-موريس-الاختيار-3-خارج-التقييم-والكبير-أوي-6-تفوق-على-أجزاءه-السابقة-وهذا-أفضل-سيناريو-وممثل-حوار

قدم الماراثون الرمضاني في هذا العام 2022 وجبة دسمة من الدراما الاجتماعية والكوميديا مثيرًا جدلًا واسعًا بسبب بعض الأعمال التي تتضمنها كمسلسل «بطلوع الروح» و «فاتن أمل حربي» اللذان شُن عليهما هجومًا واسعًا.

وقدم السباق الرمضاني 2022 عدد من الشباب الذين حظيوا بشعبية واسعة وفي هذا الصدد حاور دوت الخليج الناقدة الفنية ماجدة موريس لتكشف عن الأفضل بالنسبة لها.

في البداية.. ما هو تقيمك للماراثون الرمضاني 2022 بشكل عام؟

من وجهة نظري أرى أن الماراثون الرمضاني لعام 2022 أقوى من الماراثون الرمصاني المنصرم.

أفضل ممثل وممثلة في رمضان 2022؟

في الممثلين، النجم خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى، والفنان أحمد بدير فضلًا عن الفنان أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام بينما في الممثلات هناك أكتر من ممثلة مثل دينا الشربيني عن المشوار ووفاء عامر عن راجعين يا هوى.

من وجهة نظرك.. هل خرج محمد رمضان من القالب الذي يضع نفسه فيه من خلال المشوار؟

بنسبة بسيطة جدًا، فهو يحتاج إلى تجارب أخرى وكان من الممكن أن يُقدم المشوار بشكل أفضل، ونصيحتي له أنه يختار أعمال جيدة ومخرجين جيدين.

هل وُفق الثنائي فيفي عبده وشيرين رضا سويًا بمسلسل شغل في العالي؟

لم أستكمل مشاهدة العمل، لكني أرى أنه إذا اعتمد العمل على دويتو فنانة تقول جملة والأخرى ترد عليها فستكون القضية هي الأضعف.

حظى الاختيار 3 على شعبية كبيرة ولاقى ردود فعل إيجابية، فما نظرتك إليه؟

الاختيار عمل كبير، فالجهد المبزول فيه وموضوعه وكونه معتمد على وثائق حقيقية يجعله في جانب وحده بعيدًا عن باقي المسلسلات، فهو عمل مهم يقدم لنا أحداث تجعلنا نعلم ما حدث في بلادنا وحقيقتها.

تقيمك لأداء ياسر جلال في الاختيار 3؟

أدائه رائع كما أن أحمد بدير في دور المشير طنطاوي من أفضل ما أدى بالإضافة إلى صبري فواز كان أدائه جيد ومهم، فهم نجوم كبار.

مسلسل تطرق إلى قضية هامة من وجهة نظرك؟

مسلسل مين قال لأنه قدم قضية حقيقة في المجتمع ممتدة عبر سنوات طويلة حول من يختار مستقبل الابن.

من في رأيك الذي يشن حملة ممهنجة على مسلسل بطلوع الروح؟

بالطبع الإخوان وتنظيم داعش ومن يعبر عن هويته المؤيدة لداعش، وما يدور حول تشويهه لصورة المنتقبات ينزل شوراع القاهرة ويرى كيف يسير المنقبات بحرية.

تعليقك على هجوم نجلة المخرج جلال الشرقاوي على بطلوع الروح؟

من الواضح أنها لم ترى العمل، والسيناريو ليس أهبل مثلما قالت فهو شديد التماسك، أنا مندهشة من هجومها.

تعرض فاتن أمل حربي لهجوم شرس بسبب إبراهيم عيسى.. فماذا عن هذا الأمر؟

ما علاقتهم بالكاتب إبراهيم عيسى، ما يخصهم هو العمل هل هو جيد أم لا وبالعكس أن منزعجة من أن الكاتب رجل من الأولى أن تكون سيدة هي من تطالب بحقوقنا من خلال عمل درامي، فالحقيقة لابد من توجيه رسالة شكر له لأن فاتن أمل حربي أكبر وأهم عمل درامي قدم تفاصيل تخص حقوق السيدات المسلوبة بين المحاكم والأزواج بجاذبية شديدة، فهو صنع حالة وعي جبارة، ومن يعترض عليه فهم أصحاب مصالح.

كسيدة.. ما هو موقفك من قانون الأحوال الشخصية؟

استنكره، لأني لم أرى قانون يستمر مائة عام وتحاسب على أساسه السيدات المطلقات، هذا هو قمة القهر.

انطلق الجزء السادس من الكبير أوي خلال هذا السباق، فما تقيمك له بين أجزاءه السابقة؟

الكبير أوي 6 استطاع أن يتخطى الجزء الخامس والرابع ويقدم جزء جديد أفضل منهم على صعيد الكتابة والإخراج وحتى أنه يضم مجموعة من الفنانين الجدد جيدين جدًا وهذه ميزة مكي الذي مساحة لتحقيق نفسهم.

أفضل سيناريو في رأيك؟

الاختيار 3 خارج التقيم، لكن أفضل السيناريوهات هم ثلاثة «جزيرة غمام، راجعين يا هوى، فاتن أمل حربي».