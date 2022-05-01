مصر تمضى بخطى ثابتة.. الجالية المصرية بوسط وغرب أمريكا يؤكدون دعمهم لخطوات الرئيس السيسى الإصلاحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:23 مساءً -

أعرب لأبناء الجالية المصرية في ولايات وسط وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمهم لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحية، التى أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثلاثاء الماضى، وما تضمنته من ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤكد أن مصر تمضى بخطى ثابتة، وأن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار لكنها بالفعل جمهورية ديمقراطية حديثة.

جاء ذلك خلال حفل إفطار أبناء الجالية بمدينة شيكاغو الامريكية، بحضور السفير سامح ابو العينين، قنصل مصر العام بشيكاغو وولايات وسط وغرب أمريكا، ورؤساء تجمعات الجاليات المصرية يتقدمهم المهندس كميل حليم، فضلًا عن النواب عماد خليل وطارق الخولي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي احمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

وقال المهندس كميل حليم إنها المرة الاولى التى يجتمع فيها أبناء الجالية مسلمين ومسيحيين على مائدة إفطار واحدة، مصطحبين معهم أبناء الجيل الثاني والجيل الثالث فى المهجر، مؤكدا إن هذا المشهد ما هو الا إنعكاس لمنهج لمسه الجميع منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وهو أن مصر للمصريين جميعًا لا تفرقة بين أبناءها.

من جانبه أكد النائب عماد خليل على أهمية الدور الذى تضطلع به الجاليات المصرية بالخارج خاصة فى الولايات المتحدة من خلال دعم الوطن بالفكر والجهد، فضلا عن دورهم المشهود بعد ثورة 30 يونيو فى توضيح الصورة للرأى العام الداخلى والرد على آكاذيب الجماعة الإرهابية.

وخلال الحفل تسلم المهندس كميل حليم درع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النائب طارق الخولي.

وفى سياق متصل وعلى مائدة حوار ضمت طيف من أبناء الجالية، أوضح النائب طارق الخولي طبيعة عمل لجنة العفو الرئاسي، والدور الذى تقوم به الآن بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث النائب محمد فريد عن أهمية الدور الذى يقوم به الشباب الآن فى الحياة السياسية.

وقدم الكاتب أحمد الطاهرى شرحا لمفهوم وأولويات الجمهورية الجديدة، وطبيعة المشهد العام فى الشرق الأوسط فى ظل التحولات الدولية الراهنة.