فريق جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر يتمكن من إجراء عدد من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:22 مساءً - تمكن فريق جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر من إجراء عدد من عمليات استئصال الأورام الناجحة مما ساعد في تخفيف معاناة عدد من المرضى، ومن بين العمليات التي تم إجرائها:

• إنقاذ سيدة تعاني من انسداد معوي، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أنها نتيجة وجود أورام بالمبيض، وقد قام فريق جراحة الأورام باستئصال الرحم والمبيضين .

• إنقاذ مريض يعاني من انسداد معوي وبعد عمل الفحوصات اللازمة؛ تبين أنه نتيجة وجود ورم بالقولون، وقد قام فريق جراحة الأورام باستئصال القولون الأيسر مع عمل فغر القولون المؤقت Colostomy.

• إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استئصال القولون الأيمن مع عمل توصيل أولي للقولون نتيجة وجود ورم كبير به.

وقد شارك في إجراء هذه العمليات كلاً من:

الأستاذ الدكتور/ ممدوح السيد- استشاري جراحة الأورام بالمستشفى.

الأستاذ الدكتور/ أسامة سعيد- استشاري جراحة الأورام بالمستشفى.

الدكتور/ محمد سعد- أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى.

الدكتور/ أحمد عبدالحكيم- أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى.

الدكتور/ محمد عبدربه- أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى.

????ومن فريق التخدير شارك كلاً من:

الدكتور/ محمد إمام- أخصائي التخدير بالمستشفى.

الدكتور/ محمود إسماعيل- أخصائي التخدير بالمستشفى.

مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات:

م/ إيمان رفاعي.

م/ هبه مصطفى.

م/ محمد جمال.

وقد تم إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة 300 جنيه كنسبة مساهمة فقط للعملية.

يمكنكم الكشف بعيادة جراحة جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي بالاقصر يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.