مشاركة السفير المصري في الدنمارك في حفل الإفطار الذي أقامته الكنيسة القبطية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 05:22 مساءً - شارك السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن، فى الإفطار الرمضاني الذى استضافته الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بحضور أعضاء السفارة المصرية وأعضاء الجالية المصرية فى الدنمارك.

وقد رحب نيافة الأب موسى راعى الكنيسة القبطية بالحاضرين، معبرًا عن أهمية تلك المناسبة بجمع الجالية والكنيسة فى الدنمارك بمقر الكنيسة، وهو ما يعد بمثابة مظاهرة وطنية في حب مصر؛ وتأكيداً على النسيج الوطني الواحد، مثنياً على العلاقات الوثيقة التي تربط الكنيسة بكل من السفارة المصرية وتجمعات الجالية المختلفة فى الدنمارك.

ومن جانبه، ألقى السفير المصري كلمة شكر فيها راعي الكنيسة وشعبها وكل من عملوا على تنظيم هذه المناسبة للاجتماع على مائدة الأسرة المصرية في الدنمارك، معرباً عن أمله فى أن تستمر كتقليد سنوي يتجمع فيه جميع المصريين فى رحاب الكنيسة القبطية، كما أعرب عن السعادة بأن تجتمع الأعياد المسيحية والإسلامية بالتزامن في نفس الفترة، مؤكدا أن السفارة المصرية تُعد بيت مصر بكوبنهاجن المفتوح للجميع في أي وقت وفي خدمتهم جميعاً. كما أجاب السفير المصرى على استفسارات الحضور وعرض الجهود التى تقوم بها السفارة لتطوير العمل القنصلي في خدمة المواطنين.