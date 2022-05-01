حملات دورية فى العيد لمواجهة البناء المخالف بالإسكندرية

وفى هذا الصدد، ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، شن حى العجمى برئاسة السيد موسى، رئيس الحى، حملة مكبرة تمكنت من إزالة غرفتين تم بناؤهما بشارع مغلق بمنطقة أبو يوسف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع، رئيس الحى، حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بمنطقة أبيس والتحفظ على نصف طن حديد والأدوات المستخدمة فى المخالفة، وإزالة أسوار بمنطقة أبيس والتحفظ على كمية من الأسمنت فضلا عن إزالة تعديات عبارة عن بناء مقابر بدون ترخيص بمنطقة الحسينية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقام حى العامرية ثان برئاسة حسين لبيب بحملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية بالدور الأرضى بقرية 7 بنجر السكر.
وشهد حى المنتزه أول برئاسة محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، أسفرت عن إزالة أسوار حول قطعة أرض بشارع خورشيد قبل ملعب السلام وتم هدم السور بالكامل حتى سطح الأرض وإيقاف أعمال بناء أعلى أحد العقارات والتحفظ على كميات من الأخشاب والأسمنت فضلا عن إزالة سور مخالف على قطعة الأرض الكائنة خلف مدرسة الوطنية.
وشن حى وسط برئاسة عزة سعد، رئيس الحى، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع صلاح الدين والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت، وفك شدة خشبية بقرية أبيس 8 والتحفظ على كمية من الأخشاب.
وتابعت هدى أبوكليلة، رئيس حى المنتزه ثان، أعمال إزالة الأعمدة المخالفة بالدور الأول بحوض 13 وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.
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