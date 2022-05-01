بائع يستجيب لطلب محافظ دمياط ويخفض أسعار الأسماك

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه رصد مخالفة نقص وزن رغيف الخبز، ومخاطبة مديرية التموين بتكثيف الرقابة على تلك المنظومة، والمرور الدورى لمتابعة ذلك.





جاء ذلك فى إطار استكمال متابعتها الميدانية للأسواق لاستعدادات عيد الفطر المبارك، إذ تابعت منظومة العمل داخل أحد المخابز به والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات. وتواصلت المحافظ، خلال جولتها اليوم، مع البائعين وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكده بضرورة الإعلان عن الأسعار، كما تفقدت الجمعية الاستهلاكية حيث أكدت على تنظيم عملية البيع والتيسير على المواطنين، وتفقدت سوق الحسبة، ومحال بيع الأسماك المملحة، كما ناشدت البائعين بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها حيث استجاب أحد البائعين وأعلن عن تخفيض أسعار الأسماك. وفى سياق متصل، أصدرت تعليماتها إلى مديرية الصحة بشن حملات مشتركة مع مديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة والأسماك المملحة.

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