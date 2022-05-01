إعداد 5722 مسجدا لصلاة عيد الفطر المبارك فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إعداد 5722 مسجدا لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وتكليف إمام وخطيب معتمد من الوزارة لتأدية صلاة العيد وفقاً للضوابط التى أعدتها وزارة الأوقاف.





وقال وكيل الوزارة، فى بيان، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كل التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أى مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار المديرية فى نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كل الإجراءات التى تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لاستقبال المصلين بها. من جانبه، أشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب بجهود مديرية الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوى ونشر تعاليم الدين السمحة وتعاونها المثمر مع المحافظة فى تقديم كل أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة. وكانت وزارة الأوقاف قد حددت عددا من الضوابط يجب الالتزام بها خلال صلاة العيد تمثلت فى فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة مع الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد، وأن تكون مدة التكبير فى حدود 7 دقائق مع السماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تؤدى فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

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