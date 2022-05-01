رفع حالة الاستعداد بمستشفيات جامعة بنى سويف فى العيد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسبا لأى طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





وأكد حسن الانتهاء من مراجعة كل المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة. كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد. ووجه باستمرار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وداخل كل الأقسام على مدار الساعة، مع ضرورة التزام كل المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

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