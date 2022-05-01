الجالية المصرية بوسط وغرب أمريكا تدعم خطوات الرئيس السيسى الإصلاحية

جدة - نرمين السيد - أعرب أبناء الجالية المصرية فى ولايات وسط وغرب أمريكا عن دعمهم لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى الإصلاحية والتى تم إعلانها فى حفل إفطار الأسرة المصرية وما تضمنته من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤكد أن مصر تمضى بخطى ثابتة، تؤكد أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار ولكنها بالفعل جمهورية ديمقراطية حديثة.





جاء ذلك فى حفل إفطار أبناء الجالية بمدينة شيكاغو الأمريكية وبحضور السفير سامح أبو العنيين قنصل مصر العام فى شيكاغو وولايات وسط وغرب أمريكا ورؤساء تجمعات الجاليات المصرية يتقدمهم المهندس كميل حليم فضلًا عن النواب عماد خليل وطارق الخولى أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

ومن جانبه قال المهندس كميل حليم، إنها المرة الأولى التى يجتمع فيها أبناء الجالية مسلمين ومسيحيين على مائدة إفطار واحدة مصطحبين معهم أبناء الجيل الثانى والثالث فى المهجر، مؤكدا أن هذا المشهد ماهو إلا إنعكاس لمنهج لمسه الجميع منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية وهو أن مصر للمصريين جميعًا لا تفرقة بين أبناؤها.

ومن جانبه، أكد النائب عماد خليل أهمية الدور الذى تضطلع به جاليتنا بالخارج وخاصة فى الولايات المتحدة فى دعم الوطن بالفكر والجهد فضلا عن دورهم المشهود بعد ثورة 30 يونيو فى توضيح الصورة للرأى العام الداخلى والرد على أكاذيب الجماعة الإرهابية.

وخلال الحفل تسلم المهندس كميل حليم درع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النائب طارق الخولى.

وفى سياق متصل وعلى مائدة حوار ضمت طيف من أبناء الجالية، أوضح النائب طارق الخولى طبيعة عمل لجنة العفو الرئاسى والدور الذى تقوم به الآن بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فى حين تحدث النائب محمد فريد عن أهمية الدور الذى يقوم به الشباب الآن فى الحياة السياسية.

وقدم الكاتب أحمد الطاهرى شرحا لمفهوم وأولويات الجمهورية الجديدة وطبيعة المشهد العام فى الشرق الأوسط فى ظل التحولات الدولية الراهنة.