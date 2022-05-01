‏tC تهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

فى البداية وجه "چورچ" التحية لكل عمال مصر للاحتفال بعيدهم اليوم الأحد، وقال إن العمال هم رمز العطاء والكفاح ويمثلون ثروة البلاد الحقيقية بصمودهم وكفاحهم، كما أنهم فرسان تنمية وتطوير الجمهورية الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، الذى أولى اهتمامًا خاصة للعمال منذ توليه الحكم ومستمر فى دعمهم والعمل على النهوض بأوضاعهم المعيشية والاجتماعية وتعزيز وحماية حقوقه، وذلك إيمانًا بدور العمال الهام فى بناء الوطن ورفعته.
وجه أيضًا مؤسس tC، التهنئة لجموع المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبأعياد الربيع وأعياد القيامة الذى كان قبل أيام، داعيًا أن تكون فترة الأعياد تأكيدًا ودافعًا لمزيد من الوحدة بين جميع أطياف الشعب المصرى، كما كان قبل مئات السنين، فالكل فى أرض مصر يتفق على حب الوطن.
وقال طونى چورچ مؤسس tC، إن هذه الاحتفالات الدينية والوطنية تزيد المصريين ترابط ووحدة وتؤكد أن الشعب المصرى يختلف عن شعوب العالم، فهو شعب تجمعه نفس القضايا والهموم الوطنية والمصير الواحد، ويحكمنا جميعًا قانون ومبادئ العيش المشترك ووحدة الصف.
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