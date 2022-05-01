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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695245/المصرية-للاتصالات-we--غرامة-فاتورة-التليفون-الأرضي-أبريل-2022

حددت المصرية للاتصالات we آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 قبل أن تطبق غرامة المصرية للاتصالات we للمتأخرين عند دفع الفاتورة في المهملة المحددة. ويوضح دوت الخليج طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 من موقع المصرية للاتصالات we بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام من أي مكان في مختلف المحافظات عبر موقع المصرية للاتصالات We من خلال الخطوات الآتية:

ادخل عبر موقع المصرية للاتصالات we

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

سجل البيانات المطلوبة.

اضغط على إظهار الفواتير.

تظهر بالتفاصيل.

غرامة المصرية للاتصالات we

أعلنت المصرية للاتصالات we غرامة التأخر عن سداد فاتورة الأرضي بداية من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك الربع سنوي، وذلك بحد أقصى 11 شهرًا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وأشارت المصرية للاتصالات we آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 في 15 مايو المقبل.