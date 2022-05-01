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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695244/بسبب-وجبة-أندومي-نشوب-حريق-هائل-في-شقة-سكنية-بالاسكندرية

تلقت قوات الأمن بلاغاً يفيد نشوب حريق هائل بمنطقة أبو سليمان شرق الاسكندرية، وذلك بعد أن اشتعلت النيران فى شقة سكنية بسبب قيام طفل بإعداد وجبة "إندومي" مما تسبب فى اشتعال النيران داخل مسكنه، وحاول الطفل القفز من احد نوافذ المنزل هربًا من الحريق ولكن تدخل سريعًا اهالي المنطقة لإنقاذه.

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وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية، لموقع الحادث والتى تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وروى شهود عيان أن الحادث كان نتيجة قيام أحد الأطفال بإعداد وجبة سريعة"إندومي" تاركاً النيران مشتعلة مما أدى إلى إشعال النيران فى محتويات مسكنة.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.