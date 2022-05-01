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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695243/محافظ-الشرقية-يشدد بتكثيف-أعمال-لجان-متابعة-الشوارع-وإزالة-التعديات

شنت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي لرصد وإزالة أي تعديات مخالفة تنفيذا لتكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية والحوكمة الداخلية والمراجعة بالديوان العام بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وأجازة عيد الفطر المبارك وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

دوت الخليج

ففي مدينة ههيا تم إزالة أكشاك مخالفة وتندة متعدية على أملاك الدولة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.وفي رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالوحدة المحلية بأولاد سيف تم إزاله بناء بالطوب المخالف بالدور الرابع بقرية حوض الندي علي مساحه 110 أمتار وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التصدى لتشوين مواد بناء لإنشاء مقابر

كما تمكنت اللجان المشكلة من التصدى لتشوين مواد بناء لإنشاء مقابر على مساحة ٤٠ مترا بناحية عزبة أسعد التابعة لقرية الشوليه حيث تم إزالة الطوب وهدم الجزء المبني وإعادة الشئ لأصله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

منزل بالدبش الأبيض

كما تم إزالة منزل بالدبش الأبيض علي مساحة 100 متر تقريبا بالروضة الغربية وإزالة أعمدة مسلحات خرسانية علي مساحة 100 متر تقريبا بالروضة الغربية وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 50 مترا طولي تقريبا بالروضة الغربية وإزالة سور بالدبش الأبيض علي مساحة 25 متر تقريبا بالروضة الغربية، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 40 متر تقريبا بالروضة الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.كما تمكنت اللجنة من فك شدة خشبية لأعمدة الدور التاني علوي داخل الحيز العمراني لقرية العدلية علي مساحة 80 متر تقريبا.

رئاسة مركز ومدينة فاقوس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالغزالى ومسئولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة بتنفيذ إزالة لتعد على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية السنيطة عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض البلوك من ثلاث جهات بمساحة ١٣٢ م تقريبا باسم المواطن ( ع ع م ) وتم إزالة المخالفة إزالة كلية فى المهد على نفقة المخالف.