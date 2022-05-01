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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695242/مكتسبات-بالجملةماذا-قدم-مجلس-الشيوخ-لعمال-مصر-فى-عيدهم

في عام 1889، أَعلن مؤتمر الأحزاب الاشتراكية العالمية الذي عُقد في باريس تأييده لمطالب حركة العمال في الولايات المتحدة الأمريكية التي نادت بتحديد وقت العمل بثماني ساعات. واختار المؤتمر أول مايو 1890 لتنظيم مظاهرات تأييداً لهذا القرار، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأول من مايو عيدا للعمال في كثير من دول العالم، ويعتبر عيد العمال من الأعياد الأكثر انتشارا في العالم، حيث يتم الاحتفال به في 130 دولة تقريبا، وهو عطلة رسمية في معظم دول العالم.

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مصر من الدولة التى تحتفى بهذا العيد ويعد عطلة رسمية، وهذا العام يختلف كثيرًا عن أن أعوام سابقه خاصة فى ضوء حرص الدولة المصرية على إصدار قانون العمل بعد الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، حيث قانون العمل ينظم وضع العمل بالقطاع الخاص والخدمة المدنية ينظم أوضاع العمال بالقطاع العام والحكومة.

مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق انتهى منذ أيام من مناقشة مشروع قانون العمل ومن المنتظر أن يرسله لمجلس النواب لبدء مناقشته أيضا متضمنا عدد من المكتسبات المختلفة منها إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ومواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

«مُكتسبات بالجملة»..ماذا قدم مجلس الشيوخ لعمال مصر فى عيدهم ؟

تضمنت أيضا حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وإعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات، و دعم الأطفال ذوي الهمم وإلحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم، كما نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ويقضي القانون على المخاوف من «استمارة 6» والتى ظلت لسنوات طويلة بسبب القانون الحالي أداة للبطش فى يد صاحب العمل تجاه العمال.

تضمن قانون العمل أيضا حقوقا عديدة للمرأة العاملة: وشملت حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وكذلك خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.