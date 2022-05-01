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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695237/تحت-شعار-العيد-أحلى-مع-مستقبل-وطن--الحزب--يكرم-400-من-عمال-النظافة-بحى-شرق-وحى-غرب-مدينة-سوهاج

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، 400 من عمال النظافة بحى شرق وحى غرب مدينة سوهاج، تقديرا من الحزب لجهودهم المبذولة فى أعمال النظافة اليومية لشوارع وميادين مدينة سوهاج، وبخاصة طوال شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

مستقبل وطن يكرم 400 من عمال النظافة بحى شرق وحى غرب مدينة سوهاج

وقد جاء التكريم فى إطار الدور المجتمعى لأمانة الحزب، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتواصل الأنشطة المجتمعية المختلفة للحزب فى مختلف القطاعات وتقديم الدعم المجتمعى لكافة الفئات من المواطنين محدودى الدخل.

وقد جرى التكريم بإشراف من اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور النائب محمد محمود لبيب أمين التنظيم بالحزب، وإسلام نادر نورالدين أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب، وهلال زكى رئيس حى شرق مدينة سوهاج، وأحمد الشطورى رئيس حى غرب المدينة.

وتضمن التكريم الذى جرى بدعم وحضور من جيهان على ربيع بأمانة المرأة بالحزب، تحت شعار "العيد أحلى مع مستقبل وطن"، تقديم كراتين مواد غذائية، ولحوم، وكذلك عيدية نقدية لكل عامل من عمال النظافة بالحى.